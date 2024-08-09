لاعب باريس سان جيرمان يقترب من دوري روشن

البلاد- جدة

أكدت تقارير عالمية اليوم الجمعة أن هناك رغبة كبيرة لدى لجنة الاستقطاب السعودي في انتقال كانج لي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دوري روشن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانج لي صاحب الـ 23 عامًا شغل خط وسط فالنسيا وريال مايوركا قبل انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المنقضي.

ووفقًا للصحفي الموثوق به سانتي أونا، فإن السعودية تريد جلب كانج لي لاعب باريس سان جيرمان إلى دوري روشن، ومستعدة لتقديم عرض مالي ضخم، على الرغم من تمسك باريس سان جرمان بخدماته.

وأضاف أن باريس سان جيرمان سبق أن رفض عرضًا لبيعه مقابل 70 مليون يورو، إلا أن المسؤولين في الدوري السعودي يعتقدون أنها صفقة ستكون مهمة للغاية.