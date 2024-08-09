لاعب أستون فيلا على رادار أندية روشن

البلاد- جدة

كشفت تقارير إنجليزية عن دخول لاعب أستون فيلا، المدافع البرازيلي دييجو كارلوس، دائرة اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد موقع “ذا أتليتك”، أن كارلوس كان قد تلقى عرضاً من فولهام الإنجليزي إلا أنه قوبل بالرفض من جانب أستون فيلا، بينما يظل هناك اهتمام آخر من نادٍ سعودي -لم يتم الكشف عن هويته-.

وأوضح أن صاحب الـ 31 عاماً يوجد اهتمام لضمه من جانب أحد الأندية السعودية. وخاض المدافع البرازيلي مع فريقه 38 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وسجل هدفاً وحيداً وصنع مثله.