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لاعب أستون فيلا على رادار أندية روشن
الرياضة

لاعب أستون فيلا على رادار أندية روشن

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1446 هـ       9 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير إنجليزية عن دخول لاعب أستون فيلا، المدافع البرازيلي دييجو كارلوس، دائرة اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد موقع “ذا أتليتك”، أن كارلوس كان قد تلقى عرضاً من فولهام الإنجليزي إلا أنه قوبل بالرفض من جانب أستون فيلا، بينما يظل هناك اهتمام آخر من نادٍ سعودي -لم يتم الكشف عن هويته-.

وأوضح أن صاحب الـ 31 عاماً يوجد اهتمام لضمه من جانب أحد الأندية السعودية. وخاض المدافع البرازيلي مع فريقه 38 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وسجل هدفاً وحيداً وصنع مثله.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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