غيابات مؤثرة في الهلال قبل مواجهة الأهلي في السوبر

البلاد- جدة

تأكد غياب أربعة لاعبين من فريق الكرة الأول بنادي الهلال عن مباراة أمام نظيره الأهلي في نصف نهائي السوبر.ويلعب الهلال ضد الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، في لقاء نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.

ويغيب عن الهلال كل من كاليدو كوليبالي وعلي البليهي لعقوبة الإيقاف بعد الطرد للبطاقة الحمراء في نهائي كأس الملك أمام النصر بالموسم المنقضي، كما يفقد الفريق خدمات الثنائي البرازيلي مالكوم فيليب ونيمار دا سيلفا للإصابة.

ولم يحسم الهلال موقف البرازيلي ميشيل ديلغادو من الاستمرار أو عدمه بعد تصريحاته بالرحيل عن صفوف الفريق.

من جهة أخرى، سيشارك سعود عبدالحميد بشكل طبيعي مع الهلال في السوبر السعودي بعد جلسة مع الجهاز الفني أمس بقيادة جيسوس، وتأكيد اللاعب على تأجيل ملف رحيله إلى ما بعد مباراة الأهلي.