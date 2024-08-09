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غيابات مؤثرة في الهلال قبل مواجهة الأهلي في السوبر
الرياضة

غيابات مؤثرة في الهلال قبل مواجهة الأهلي في السوبر

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1446 هـ       9 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأكد غياب أربعة لاعبين من فريق الكرة الأول بنادي الهلال عن مباراة أمام نظيره الأهلي في نصف نهائي السوبر.ويلعب الهلال ضد الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، في لقاء نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.

ويغيب عن الهلال كل من  كاليدو كوليبالي وعلي البليهي لعقوبة الإيقاف بعد الطرد للبطاقة الحمراء في نهائي كأس الملك أمام النصر بالموسم المنقضي، كما يفقد الفريق خدمات الثنائي البرازيلي مالكوم فيليب ونيمار دا سيلفا للإصابة.

ولم يحسم الهلال موقف البرازيلي ميشيل ديلغادو من الاستمرار أو عدمه بعد تصريحاته بالرحيل عن صفوف الفريق.

من جهة أخرى، سيشارك سعود عبدالحميد بشكل طبيعي مع الهلال في السوبر السعودي بعد جلسة مع الجهاز الفني أمس بقيادة جيسوس، وتأكيد اللاعب على تأجيل ملف رحيله إلى ما بعد مباراة الأهلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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