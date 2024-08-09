“عبدالإله مير” ثالث بطولة العالم في الفنون القتالية

حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة عبدالإله مير عالم، الميدالية البرونزية في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة “ناشئين – شباب”، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 5 – 11 أغسطس الجاري.
جاءت الميدالية البرونزية بعد خسارة لاعب الأخضر عالم من نظيره الأوكراني أولكسي بولبشان في منافسات وزن أقل من 67 كجم، إذ توج رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، كريث براون، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد نهاية المنافسات.
من جهته، عبر اللاعب عبدالإله مير عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية وسط منافسة نخبة أبطال العالم تنافسوا على تمثيل بُلدانهم للظفر بإحدى الميداليات، مقدماً شُكره للأجهزة الفنية والإدارية وزملائه اللاعبين على الدعم المتواصل خلال فترة المُعسكر والتجهيز لهذا المحفل العالمي.
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