طريقة عمل مقبلات الجبن اليوناني بالعسل

مقبلات على الطريقة اليونانية تتكون من جبن الفيتا وهي لذيذة بشكل لا يصدق

المقادير اللازمة

1 عبوة من عجينة البف باستري أو عجينة الفيلو

جبن فيتا متفتت

الجبن الكريمي بدرجة حرارة الغرفة

جبن قريش

بيضة مخفوقة قليلا

سمسم وحبة البركة

عسل

طريقة العمل

سخني الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية)

قومي بخلط الجبن والبيض معًا في وعاء حتى يمتزجا جيدًا

حددي حجم المقبلات التي تريدينها وقومي بتقطيع العجينة إلى قطع متساوية الحجم

ضعي ملعقة من الحشوة على العجينة وبلليها بالدقيق

اطوي العجينة وأغلقيها باستخدام أسنان الشوكة

ضعيها على صينية الخبز وادهنيها بقليل من بياض البيض المخفوق

ترش بالسمسم وحبة البركة

اخبزيها في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي

تخرج وتسقي بالعسل وتقدم