المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مقبلات الجبن اليوناني بالعسل

نيفين عباسaccess_time4 / صفر / 1446 هـ       9 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مقبلات على الطريقة اليونانية تتكون من جبن الفيتا وهي لذيذة بشكل لا يصدق

المقادير اللازمة

1 عبوة من عجينة البف باستري أو عجينة الفيلو
جبن فيتا متفتت
الجبن الكريمي بدرجة حرارة الغرفة
جبن قريش
بيضة مخفوقة قليلا
سمسم وحبة البركة
عسل

طريقة العمل

سخني الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية)
قومي بخلط الجبن والبيض معًا في وعاء حتى يمتزجا جيدًا
حددي حجم المقبلات التي تريدينها وقومي بتقطيع العجينة إلى قطع متساوية الحجم
ضعي ملعقة من الحشوة على العجينة وبلليها بالدقيق
اطوي العجينة وأغلقيها باستخدام أسنان الشوكة
ضعيها على صينية الخبز وادهنيها بقليل من بياض البيض المخفوق
ترش بالسمسم وحبة البركة
اخبزيها في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي
تخرج وتسقي بالعسل وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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