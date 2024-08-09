طريقة عمل كرات الأرز الصقلية المقلية

وصفة من صقلية لكرات الأرز المقلية

المقادير اللازمة

للحشوة

صلصة بولونيز

جبنة موزاريلا مقطعة إلى مكعبات

بازلاء مطبوخة (اختياري)

للأرز

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

لتر ونصف مرق خضار او دجاج

ملح

1 بيضة

2 كوب أرز

للتغليف

دقيق لجميع الاستخدامات

2 بيضة مخفوقة

فتات الخبز

زيت للقلي

مزيد من صلصة الطماطم للتقديم اختياري

أوراق ريحان للتزيين

طريقة العمل

الأرز

ضعي الأرز مع الزيت في مقلاة

قلبي بسرعة لمدة دقيقة أو دقيقتين

أضيفي جزء من المرق بسرعة مع التقليب مع إبقاء الحرارة على درجة متوسطة

ابدئي بإضافة المرق قليلاً في كل مرة مع الاستمرار في التقليب حتى يتم استخدام كل المرق وينضج الأرز مع الحفاظ على طراوته

أضيفي الملح إذا لزم الأمر

ارفعي القدر عن النار واتركيه جانبًا ليبرد

أضيفي بيضة إلى الأرز واخلطيها جيدًا

ثم ضعيه في الثلاجة لعدة ساعات أو طوال الليل

التحضير

ضعي بعض الأرز في يدك وافرديه لكن لا تجعليه رقيقًا للغاية

ضعي في المنتصف قطعة من جبن الموزاريلا والبازلاء والصلصة باللحم

بعد ذلك أغلقي الأرز حول الحشوة وشكليه على شكل كرة

ضعيه في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، ثم فتات الخبز

سخني الزيت

ثم اقليها في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتصفي

ثم قدميها مع صلصة اضافية وريحان