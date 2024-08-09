طريقة عمل البيض الإسكتلندي

البيض الإسكتلندي ‏هو طبق خفيف ينتشر بيعه في محلات إسكتلندا و إنجلترا يتكون من بيض مسلوق مغطي بطبقة من السجق الإسكتلندي المهروس والمخلوط بالخبز ودقيق السميد ويقلي

المقادير اللازمة

لحم سجق مفرغ ومفتت

6 بيضات مسلوقة

½ كوب دقيق

1 بيضة مخفوقة

1 كوب من فتات الخبز

زيت للقلي

طريقة العمل

قومي بتشكيل لحم السجق على شكل دائري مسطح لتلفيه حول كل بيضة

سخني الزيت في مقلاة عميقة حتى تتمكني من قلي البيض

قومي بغمس كل بيضة ملفوفة بالنقانق في الدقيق ثم في البيض المخفوق وفتات الخبز

عندما يسخن الزيت

اقلي كل بيضة حتى تكتسب اللون البني الذهبي مع الحرص على طهيها لفترة كافية حتى ينضج لحم السجق تمامًا

أخرجيها وصفيها ثم قدميها ساخنة أو باردة