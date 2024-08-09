طريقة عمل البروسكيتا الإيطالية

بروسكيتا ‏هو طبق مقبلات إيطالي عبارة عن خبز محمص مع ثوم وملح وزيت زيتون وطماطم مع شرائح الزيتون الأسود

المقادير اللازمة

3 حبات طماطم متوسطة الحجم

3 فصوص ثوم

3 أوراق ريحان طازج

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

نصف ملعقة صغيرة ملح أو ملح البحر

شرائح من الخبز المحمص للتقديم

طريقة العمل

قومي بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة

ضعيها في وعاء متوسط ​​الحجم

قومي بفرم الثوم ناعم

أضيفي الثوم إلى الطماطم

قومي بتقطيع ورقة أو ورقتين من الريحان إلى قطع صغيرة

ثم ضعي المكونات الثلاثة في وعاء

أضيفي زيت الزيتون والملح حسب الرغبة

امزجي المكونات جيدًا

يمكن إضافة المزيد من الملح إذا لزم الأمر

غطي الخبز بخليط الطماطم وقدميه