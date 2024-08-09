رابطة الأولى تدشن” كرة” الموسم الجديد

البلاد- جدة

جددت رابطة أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين عقد الشراكة مع العلامة التجارية “سكيلانو” المصممة لكرة “دوري يلو” .

وبالتزامن مع إعلان تجديد الشراكة، دشنت الرابطة و”سكيلانو” الكرة الرسمية لدوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” للموسم الرياضي 2024-2025.

وتخضع هذه الكرة للمواصفات والمقاييس الخاصة الدولية الرسمية ولقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولمعايير FIFA Quality pro، حيث تعد “سكيلانو” علامة تجارية سعودية في عالم الملابس والمعدات الرياضية.

وتتميز الكرة الجديدة لدوري الدرجة الأولى للمحترفين ببنية حرارية وغير ملحومة لزيادة الدقة وتقليل امتصاص الماء، بالإضافة إلى وجود غطاء من مادة البولي يوريثان الياباني.

ويتراوح الوزن المثالي للكرة أثناء الاستخدام من 420 إلى 445 جرام، كما يبلغ الضغط المثالي أثناء الاستخدام من 0.8 إلى 1.0 BAR، فضلًا عن تمتعها بتصميم فريد ومميزة.

وينطلق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى للمحترفين يوم 19 أغسطس الجاري بمشاركة 18 فريقًا، حيث يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين لموسم 2025-2026، بينما تخوض الأندية من الثالث إلى السادس ملحقًا لتحديد المتأهل الثالث.

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين في وقت سابق عن تطبيقها نظام PLAY-OFF لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين، وذلك انطلاقًا من الموسم الرياضي 2024-2025.

وتستهدف الرابطة من تطبيق هذا النظام زيادة فرص الفرق نحو الصعود إلى الدوري الأعلى، والمساهمة في رفع جودة ومستوى الأداء الفني للفرق واستمرار المنافسة على آخر جولة، بالإضافة إلى زيادة الفرص التسويقية ونسبة المشاهدة الجماهيرية لدوري الدرجة الأولى.