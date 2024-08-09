جماهير الأهلي تطالب بالتعاقد مع الفرنسي” كومان”

البلاد- جدة
تصدر اسم الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بإقبال كبير من جماهير الأهلي.
وفي ظل الأنباء المتداولة عن دخول إدارة الأهلي في مفاوضات قوية مع بايرن لضم كومان، زادت مطالبات أنصار “الراقي” عبر مواقع التواصل بضرورة إنهاء الصفقة.
ويأتي التفاوض مع كومان لتعويض رحيل الجناح آلان ماكسيمان بعد إعارته لصفوف فنربخشة التركي لموسم واحد.
ولم يبرم الأهلي صفقات جديدة حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من مشاركته في الموسم المقبل بدوري أبطال آسيا للنسخة.
وتنتظر الأهلي مواجهة قوية ضد الهلال، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.