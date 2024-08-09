الهلال يتغلب على النجمة وديًا بثلاثية

فاز فريق الهلال، مساء الخميس، على نظيره النجمة، بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما في مقر النادي بالرياض، استعدادًا للموسم الجديد.
سجل أهداف الهلال في شباك النجمة كل من” ألكساندر ميتروڤيتش وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري”.
وقبل أيام، عادت بعثة الهلال إلى الرياض، بعد الفوز على أودينيزي الإيطالي (1-0)، وانتهاء المعسكر الإعدادي الذي أُقيم في النمسا.
وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي لموسم 2024-2025، في الثالث عشر من أغسطس الجاري بمدينة أبها، حيث يلعب الأهلي أمام الهلال، والنصر ضد التعاون، على أن يتقابل الفائز من كل مواجهة في النهائي بالسابع عشر من الشهر الجاري.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م