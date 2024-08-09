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النصر يكشف عن قميصه الجديد
الرياضة

النصر يكشف عن قميصه الجديد

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1446 هـ       9 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف نادي النصر اليوم الجمعة، عن طاقمه الأساسي الجديد للموسم الكروي 2024-2025.

وينطلق دوري روشن السعودي موسم 2024-2025 في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، ويسبقه كأس السوبر في الثالث عشر من الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو يكشف فيه عن القميص الجديد للنادي عبر منصة “إكس”، ويستعد النصر لمواجهة التعاون الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بأبها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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