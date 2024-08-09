النصر يكشف عن قميصه الجديد

البلاد- جدة

كشف نادي النصر اليوم الجمعة، عن طاقمه الأساسي الجديد للموسم الكروي 2024-2025.

وينطلق دوري روشن السعودي موسم 2024-2025 في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، ويسبقه كأس السوبر في الثالث عشر من الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو يكشف فيه عن القميص الجديد للنادي عبر منصة “إكس”، ويستعد النصر لمواجهة التعاون الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بأبها.