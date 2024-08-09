النصر يخسر أمام ألميريا الإسباني بثلاثية وديًا

البلاد- جدة

خسر فريق النصر، مساء الخميس، أمام نظيره ألميريا الإسباني، بنتيجة 3-0، في مباراة ودية جمعت الفريقين بمعسكر إسبانيا، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد 2024-2025.

جاءت أهداف الفريق الإسباني عن طريق مدافع النصر علي لاجامي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35، ولويس خافيير سواريز في الدقيقة 40، وسيزار مونتيس في الدقيقة 60.

ولعب النصر 7 مباريات ودية بمعسكر الفريق في البرتغال، حيث فاز في واحدة فقط ضد ماريتيمو وخسر في 3 أمام كل من بورتيمونينسي، وبورتو، وغرناطة، في حين تعادل في ثلاث وديات أمام لوليتانو، ولوسيتانو، وفارينزي.

ويواصل النصر استعداداته للقاء التعاون في الرابع عشر من أغسطس الجاري بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.