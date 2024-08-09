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النصر يخسر أمام ألميريا الإسباني بثلاثية وديًا
الرياضة

النصر يخسر أمام ألميريا الإسباني بثلاثية وديًا

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1446 هـ       9 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خسر فريق النصر، مساء الخميس، أمام نظيره ألميريا الإسباني، بنتيجة 3-0، في مباراة ودية جمعت الفريقين بمعسكر إسبانيا، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد 2024-2025.

جاءت أهداف الفريق الإسباني عن طريق مدافع النصر علي لاجامي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35، ولويس خافيير سواريز في الدقيقة 40، وسيزار مونتيس في الدقيقة 60.

ولعب النصر 7 مباريات ودية بمعسكر الفريق في البرتغال، حيث فاز في واحدة فقط ضد ماريتيمو وخسر في 3 أمام كل من بورتيمونينسي، وبورتو، وغرناطة، في حين تعادل في ثلاث وديات أمام لوليتانو، ولوسيتانو، وفارينزي.

ويواصل النصر استعداداته للقاء التعاون في الرابع عشر من أغسطس الجاري بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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