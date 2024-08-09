القاهرة تجهز أخضر الطائرة لبطولة غرب آسيا

البلاد- جدة

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب الى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لاقامة معسكره الاعدادي الأخير؛ تأهباً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية مواليد 2005 التي تستضيفها مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس الحالي.

وكان المنتخب السعودي قد استعد على ثلاث مراحل؛ حيث كانت البداية من معكسر خارجي، ومن ثم المشاركة في البطولة الآسيوية بأندونيسيا، والحصول على المركز الثامن، وأخيراً معسكره الإعدادي بالقاهرة.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم البلد المستضيف الإمارات والأردن ولبنان وفلسطين، فيما تضم المجموعة الأولى البحرين وقطر والكويت وسوريا واليمن.

يشرف على المنتخب فنياً المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ ومساعد مدرب ماجد الشمري والإداري عبدالله معشي و أخصائي العلاج الطبيعي محمد ال انصيف و الاحصاء صبري كدوس، وتضم قائمة المنتخب اللاعبين 13 لاعباً.