الاتفاق يُعير أوزديمير لباشاك شهير التركي

البلاد- جدة أعلن نادي الاتفاق، اليوم الجمعة، إعارةَ لاعبه التركي بيرات أوزديمير إلى نادي باشاك شهير التركي، مع إلزامية شراء العقد.

وأكد الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن إدارة النادي وافقت على إعارة اللاعب بيرات أوزديمير إلى نادي باشاك شهير التركي، مع إلزامية الشراء.

وكان الاتفاق قد تعاقد مع اللاعب التركي في أغسطس عام 2022، قادمًا من طرابزون سبور الذي أعير له في الموسم الماضي.

وارتدي اوزديمير قميص الاتفاق خلال 31 مباراة في جميع البطولات بموسمه الأول، وسجل هدفًا وحيدًا، ولعب 4 مواجهات الموسم الماضي قبل إعارته إلى طرابزون سبور.