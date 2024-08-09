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الاتفاق يُعير أوزديمير لباشاك شهير التركي
الرياضة

الاتفاق يُعير أوزديمير لباشاك شهير التركي

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1446 هـ       9 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الجمعة، إعارةَ لاعبه التركي بيرات أوزديمير إلى نادي باشاك شهير التركي، مع إلزامية شراء العقد.

وأكد الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن إدارة النادي وافقت على إعارة اللاعب بيرات أوزديمير إلى نادي باشاك شهير التركي، مع إلزامية الشراء.

وكان الاتفاق قد تعاقد مع اللاعب التركي في أغسطس عام 2022، قادمًا من طرابزون سبور الذي أعير له في الموسم الماضي.

وارتدي اوزديمير قميص الاتفاق خلال 31 مباراة في جميع البطولات بموسمه الأول، وسجل هدفًا وحيدًا، ولعب 4 مواجهات الموسم الماضي قبل إعارته إلى طرابزون سبور.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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