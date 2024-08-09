الرياضة

أولمبياد باريس 2024| سيدات ألمانيا يتوجن ببرونزية كرة القدم

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1446 هـ       9 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على الميدالية الذهبية، بين منتخبي البرازيل والولايات المتحدة، في ملعب حديقة الأمراء معقل نادي باريس سان جيرمان، في السادسة من مساء يوم غد السبت.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *