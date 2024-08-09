أولمبياد باريس 2024| سيدات ألمانيا يتوجن ببرونزية كرة القدم

البلاد- جدة تُوج منتخب ألمانيا بالميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، بعد فوزه في مباراة المركز الثالث على إسبانيا 1-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي. انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 65، حصل المنتخب الألماني على ضربة جزاء تقدمت لها بنجاح اللاعبة جوين جوليا، لتمنح “المانشافت” الفوز والميدالية البرونزية هذا العام.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على الميدالية الذهبية، بين منتخبي البرازيل والولايات المتحدة، في ملعب حديقة الأمراء معقل نادي باريس سان جيرمان، في السادسة من مساء يوم غد السبت. ⚽️ Goal: Giulia Gwinn | Spain 0-1 Germanypic.twitter.com/bgfTR5tgFS — PushGoals (@PushGoals) August 9, 2024