أولمبياد باريس| الألماني شوبف يُتوج بذهبية زوارق الكاياك

بعد خسارة الميدالية الذهبية في طوكيو بفارق أجزاء من الثانية، صعد الألماني جايكوب شوبف أخيرا إلى المركز الأول في منصة التتويج بعد أداء رائع مع زميله الجديد ماكس ليمكه عندما فازا بنهائي سباق زوارق الكاياك الزوجي للرجال لمسافة 500 متر في أولمبياد باريس اليوم الجمعة.
وأثبت الثنائي مؤخرا أنه ثنائي مثالي بعدما تفوق إيقاعهما القوي على الثنائي الحاصل على الميدالية الفضية، بنسه ناداش وشاندور توتكا من المجر، بينما حصل جان فان در فيستيزن وتوم جرين من أستراليا على الميدالية البرونزية.
وقال شوبف لرويترز بعد أن محا الفوز بالميدالية الذهبية ثلاث سنوات من التساؤل عما كان يمكن أن يختلف في سباق زوارق الكاياك الزوجي للرجال لمسافة ألف متر في عام 2021 “لقد كان انتقاما مثاليا: “أتذكر (طوكيو) حتى يومنا هذا، وشعرت بالتوتر قليلا، ولكن عندما حققنا هذه البداية المثالية (بدأت) أشعر أنه كان سباقا مثاليا”.
كما شعر ليمكه زميله في الطاقم بأن المنافسة حسمت بالفعل في اللحظات الأولى بعد البداية المثالية.
وقال وهو يبتسم: “لقد كانت البداية مثالية وكانت أول 250 متر جيدة للغاية، كنا متقدمين بفارق جيد بعد أول 250 متر. لذلك كنا نفكر فقط في تجاوز خط النهاية، “نجحنا في القيام بذلك ونحن سعداء للغاية بما حققناه”.
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