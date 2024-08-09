أولمبياد باريس| إسبانيا تهزم فرنسا بخماسية وتحرز ذهبية كرة القدم

البلاد- جدة توج المنتخب الإسباني بذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد “باريس 2024” بعد فوزه على نظيره الفرنسي المضيف في النهائي بنتيجة 5-3 بعد التمديد اليوم الجمعة. وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عن طريق إنزو ميلوت في الدقيقة 11، وسريعا تعادل فيرمين لوبيز لإسبانيا في الدقيقة 18 ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 28 أحرز أليخاندرو باينا رودريغيز الهدف الثالث لـ”لاروخا” من ركلة حرة مباشرة. وعاد “الديوك” بقوة في الشوط الثاني وأحرزوا هدفين عن طريق ماغنيس أكليوش في الدقيقة 78 وجون فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3، فانتهى الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل الإيجابي (3-3) فاحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي. وفي الشوط الإضافي الأول عاود المنتخب الإسباني تقدمه محرزا الهدف الرابع عن طريق البديل سيرجيو كاميلو في الدقيقة 100. وفي ظل الاندفاع الفرنسي لإدراك التعادل حسم الإسبان الأمور تماما بتسجيل الهدف الخامس من هجمة مرتدة رائعة أنهاها كاميلو في الدقيقة 120+1. وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ إسبانيا في مسابقة كرة القدم للرجال عقب الأولى التي أحرزها منتخب “لا روخا” في أولمبياد برشلونة 1992. من جهته، فشل المنتخب الفرنسي في إحراز الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ مشاركاته الأولمبية بعد الوحيدة التي حققها في لوس أنجلوس عام 1984.