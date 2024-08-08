91 ألف زائر لمهرجان فلفل شقراء وأرباح في المبيعات

البلاد ـ شقراء

نجح مهرجان فلفل شقراء الرابع الذي اختتم فعالياته أمس، في تسويق كميات كبيرة من منتجات المزارعين من حبحر شقراء المميز، والترويج للصناعات التحويلية للفلفل، وسط اهتمام كبير من قِبل عددٍ من الجهات الحكومية، وإقبالٍ جماهيري كثيف للزوار والضيوف من مناطق المملكة كافة، تجاوزت أعدادهم 91 ألف زائر، تفاعلوا مع فعاليات المهرجان المتنوعة، وأسهموا في رفع حجم مبيعات المزارعين من المنتجات الزراعية المختلفة، وزيادة أرباحهم.

وشهد المهرجان الذي نظمته الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، واستمر عشرة أيام، حراكًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا، من خلال أنشطة بيع وتسويق الفلفل والمنتجات الزراعية المختلفة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة والبرامج المصاحبة للمهرجان، التي جذبت الزوار بكل فئاتهم للتفاعل والمشاركة فيها.

كما تميزت مشاركة الأسر المنتجة عبر الأركان المخصصة لها، في إبهار الزوار بالمنتجات الغذائية المتنوعة المقدمة لهم، حيث استمتع ضيوف المهرجان بتذوق عددٍ من الأطعمة والمشروبات بنكهة الفلفل المميزة، وعاشوا تجارب فريدة في تناول المشروبات والحلا لأول مرة بنكهة الفلفل، إضافةً إلى العديد من الأكلات الشعبية التي أبدعوا في طرق عرضها وتسويقها، ما أسهم في زيادة حجم مبيعاتهم منها.

إلى ذلك، أسهم الإقبال الجماهيري الكبير لزوار المهرجان، في إنعاش حركة بيع وتسويق محصول الفلفل؛ حيث ارتفع حجم المبيعات بشكلٍ لافت، وحقق المزارعون أرباحًا كبيرة، وتمكنوا من بيع كمياتٍ كبيرة من إنتاجهم، وظهر ذلك في نفاد كل الكميات المعروضة خلال بعض أيام المهرجان، ما اضطرهم إلى طلب كميات إضافية من المزارع والبساتين، التي تنتج الفلفل بنظامي البيوت المحمية والمكشوفة، التي يبلغ عددها (180) مزرعة و(80) بيتًا محميًّا، تنتج الفلفل على مدار العام، كما حققت مبيعات مزادات الفلفل التي أقيم لأكثر من أربع مرات ضمن المهرجان قيمة إضافية لمجمل مبيعات الفلفل، حيث يعود ريع معظم مبيعات تلك المزادات إلى التبرع للجمعيات الخيرية بالمحافظة.

ولاقت الفعاليات المتنوعة التي صاحبت المهرجان، استحسان الزوار من الفئات المختلفة، حيث استمتع الأطفال بالألعاب الرياضي، والعروض الفنية المتنوعة، كما استمتع الزوار بالعروض الترفيهية، والمشاركة في المسابقات الرياضية والذهنية، إضافةً إلى العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة، التي استقطبت زوار وضيوف المهرجان. كما عُقدت ورش عمل ومحاضرات، قدمها متخصصون في مجال الزراعة، لتقديم النصائح للمزارعين، وتوعيتهم بأفضل طرق زراعة وإنتاج الفلفل، من خلال استخدام أحدث التقنيات الزراعية، إضافةً إلى استعراض أبرز الصناعات التحويلية للفلفل.