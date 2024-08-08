نائب أمير مكة المكرمة يطلع على مشاريع الإسكان

جدة – واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على أبرز الأعمال التي تمت خلال الربع الثاني من عام 2024 من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة والشركة الوطنية للإسكان في منطقة مكة المكرمة، التي تضم المخططات السكنية والمشاريع تحت الإنشاء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا أمس في مقر الإمارة بجدة، بحضور المدير العام لشؤون الإسكان بوزارة البلديات والإسكان بالمنطقة الدكتور عبدالله العتيبي، والمدير العام للإقليم الغربي بالشركة الوطنية للإسكان نضال محمد عالم؛ حيث جرى استعراض مجموعة من المشاريع العمرانية الجاري تنفيذها حالياً في المنطقة ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى سير الأعمال بالبنية التحتية والمرافق الخدمية التي تضمها المشروعات، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل الضواحي والمجتمعات التي تطورها الوطنية للإسكان في المنطقة، البالغ عددها 5 ضواحٍ ومجتمعًا واحدًا تغطي مساحة واسعة تصل إلى 21 مليون متر مربع، مقدمةً أكثر من 45 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم؛ وفق معايير عالمية.

وتعد ضاحية بوابة مكة أحدث الضواحي العمرانية، وأولها في العاصمة المقدسة المدشنة مؤخرًا بمساحة إجمالية تزيد عن 5 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة، حيث ستقدم لساكنيها وزوارها بيئة حيوية بمسطحات خضراء تتجاوز مساحاتها 730 ألف متر مربع، وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة.