ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى رقم لمناولة الحاويات

البلاد ــ الدمام

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى رقم لمناولة الحاويات على مستوى موانئ المملكة على سفينة واحدة، بتسجيل 20,645 حاوية قياسية “صادرة وواردة”، وذلك على متن السفينة COSCO SHIPPING AQUARIUS 036E، ما يجسد الدور المحوري للميناء في دعم الحركة التجارية، وقطاع الخدمات اللوجستية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة؛ كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

ويعكس ذلك نجاح جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في رفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتأكيد حضوره الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي؛ كونه يمتلك تجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن المختلفة.

ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خطة تطوير مستمرة لبنيته التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث استقبل خلال العام الحالي 2024م عدد 21 رافعة ساحلية وجسرية، وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها “موانئ” مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، والبالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال، كما تم توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ لتزويد الميناء بـ 80 شاحنة كهربائية، بما يمثل أكبر عقد منفرد عالمياً توقعه شركة “SANY” لتصنيع وتوريد الشاحنات الكهربائية، فيما يحتوي الميناء 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، من البضائع، والحاويات.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق عدة أرقام قياسية مؤخراً في مناولة الحاويات؛ منها الرقم الذي حققه خلال شهر مايو لعام 2024م، وذلك بمناولة 292,612 حاوية قياسية، وهو يُعد الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى.