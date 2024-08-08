مقدماً شكره وتقديره للقيادة.. آل الشيخ: منهج المملكة ثابت في تعزيز الوسطية والتضامن الإسلامي

مكة المكرمة- واس

عبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي رئيس المؤتمر التاسع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن اعتزازه وشكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- لإشادة مجلس الوزراء في جلسته – الثلاثاء- بما اشتمل عليه المؤتمر من مخرجات تستهدف تعزيز التضامن الإسلامي، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.

وأكد أن إشادة المجلس، هي دعم لقضايا الأمة وتأكيد على منهج المملكة الثابت في تعزيز التضامن والاجتماع على الحق ووحدة الصف، واهتمام ظاهر بقضايا الأمة في ظل المتغيرات الدولية، وسعي القيادة الرشيدة الدؤوب لنشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو.

وعّد معاليه إشادة مجلس الوزراء بالمؤتمر، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسام شرف تعتز به الوزارة ومنسوبيها، سائلآ الله- العلي القدير- أن يحفظ لهذه البلاد دينها وقادتها وأمنها واستقرارها.

وكان معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد التقى عددًا من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، وجرى خلال اللقاءات بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي، والاستفادة من برامج الوزارة الدعوية لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال.