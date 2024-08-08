المحليات

محافظ جدة يتسلم تقرير” نماء”

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1446 هـ       8 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة” جمعية نماء الأهلية” المهندس منصور بن أحمد صبري، وعددًا من أعضاء الإدارة.

وتسلّم سموّه، خلال الاستقبال نسخةً من التقرير النصف سنوي للعام 2024 للجمعية، متضمناً أبرز برامجها وإنجازاتها ومشاريعها بمحافظة جدة، كما تضمن أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها حملة “بدايتها كذا” التوعوية التي هدفت لحماية المجتمع من الوقوع في دائرة الفقر والحاجة، وغرس قيم العمل والانضباط لدى النشء.

يذكر أن جمعية نماء الأهلية؛ تهدف لتخفيـــف أعبـــاء المحتاجيـــن بخصوصيـــة وتثقيـــف المجتمـــع للوقاية من الوقوع في دائـــرة الاحتياج.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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