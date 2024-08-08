تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات في المملكة.. الصناعة تعلن طرح 7 رخص كشف تعدينية للمنافسة

البلاد ــ الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بمساحة تقارب 1000 كم، وذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليون ريال، وبما يتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع” أم قصر” بمنطقة الرياض، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع “جبل صبحا” بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 171 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.

وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل “وادي دوش” بمنطقة عسير، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع “شعيب مرقان” بمنطقة الرياض، على مساحة تتخطى 92 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب، وموقع “وادي الجونة” بمنطقة عسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع “حزم شباط” بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 93 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب، وأخيرًا موقع” حويمضان” بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب.

وحددت الوزارة بداية شهر سبتمبر 2024، موعدًا نهائيًّا لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية سبتمبر 2024.

كما أكدت الوزارة أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن (70%) من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و(30%) تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق العدالة والشفافية.



وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت عددًا من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال حدّا أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بزيارة منصة تعدين للاطلاع على مذكرة المعلومات، التي توضح جميع إجراءات المنافسة، بالإضافة إلى تحميل جميع التقارير الفنية والجيولوجية.