الفيصل يلتقي برئيس أولمبياد لوس أنجلوس.. ويحضر الاستقبال الرسمي البحريني

الرياض – هاني البشر
التقى سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة والثلاثين “لوس انجلوس 2028” السيد/ كيسي واترز، اليوم الخميس، على هامش دورة الألعاب الأولمبية “باريس2024”.
واستعرض اللقاء، تعزيز العلاقات الثنائية الرياضية بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة المنظمة لأولمبياد 2028، وترتيبات المشاركة السعودية المقبلة في الأولمبياد المقبل، والذي من المتوقع أن تنطلق تصفياته التأهيلية عام 2026م وفق نوع الرياضة.
على صعيد آخر، حضر سمو الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاستقبال الرسمي الذي نظمته اللجنة الأولمبية البحرينية في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
والتقى سموه مع رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من القيادات الرياضية الدولية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة والمنظمات الرياضية المختلفة حول العالم.