الرياضة الاتحاد يتغلب على إنتر ميلان بثنائية

البلاد- جدة فاز فريق الاتحاد، على نظيره إنتر ميلان بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، وديا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2024-2025. سجل الاتحاد هدفه الأول في الدقيقة 25 بالشوط الأول، عن طريق موسى ديابي، من صناعة حسام عوار. وضاعف الاتحاد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 47، وسجله موسى ديابي. وخسر الاتحاد كل المباريات الودية التي خاضها هذا الصيف في المعسكر الخارجي، فسقط أمام إلتشي (2-0)، وإشبيلية بهدف نظيف، كما خسر بنتيجة 1-3 ضد فارينزي البرتغالي، في مباراة لم تكتمل بسبب أحداث الشغب بين اللاعبين، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام ريال بيتيس (4-1).