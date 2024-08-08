الأهلي يتوج ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه

محمود العوضي- جدة
توج فريق الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز ” دوري النيل” للمرة الـ44 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل هدف الأهلي الوحيد، اللاعب البديل محمد مجدي أفشة في الدقيقة 93 بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 79 نقطة.
صاحب القاضية يستمر في التألق🔥🔥محمد مجدي أفشة يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي سموحة🔴🦅 pic.twitter.com/Ll0TCScuUi
— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2024