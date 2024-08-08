الرياضة

الأهلي يتوج ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1446 هـ       8 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز ” دوري النيل” للمرة الـ44 في تاريخه، وذلك بعد فوزه  على مضيفه فريق سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الأهلي الوحيد، اللاعب البديل محمد مجدي أفشة في الدقيقة 93 بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 79 نقطة.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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