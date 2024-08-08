أولمبياد باريس| المغرب يحصد برونزية كرة القدم

البلاد- جدة
حصد المنتخب المغربي الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ مشاركاته بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية.
وحقق المنتخب المغربي فوزًا ساحقًا على منتخب مصر بنتيجة 6-0، مساء اليوم الخميس، في مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.
تمكن المغرب من التقدم بهدف أول عن طريق عبدالصمد الزلزولي بعد مرور 23 دقيقة على بداية اللقاء، وذلك عبر تسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى.
وبعد نحو 4 دقائق، عزز سفيان رحيمي تقدم المغرب بهدف ثانٍ من ضربة رأسية، عجز الحارس حمزة علاء عن التصدي لها.
وفي مستهل الشوط الثاني، أضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب، ليعقد مهمة مصر في العودة، قبل أن يعزز الأسود تقدمهم بالرابع والخامس عبر رحيمي وأكرم النقاش (ق 64 و73).
وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، تمكن أشرف حكيمي من إضافة الهدف السادس للمغرب.