أولمبياد باريس| المغربي سفيان البقالي يتوج بذهبية سباق 3000 متر

احتفظ المغربي سفيان البقالي بلقب سباق 3000 متر موانع للرجال في أولمبياد باريس، بينما نال الأمريكي كينيث روكس الميدالية الفضية وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية. ورفع البقالي ذراعيه للاحتفال وهو يعبر خط النهاية بعد ثماني دقائق و6.05 ثانية؛ ليصبح أول عداء يفوز بهذا السباق مرتين على التوالي منذ الفنلندي فولماري إيسو-هولو في عامي 1932 و1936. وتعثر الإثيوبي لاميشا جيرما حامل الرقم القياسي العالمي فوق حاجز في اللفة الأخيرة وسقط بقوة على المضمار، وظل مستلقيًا بلا حراك لفترة طويلة بعد انتهاء السباق قبل أن يحمله الطاقم الطبي على محفة.