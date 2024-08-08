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أولمبياد باريس| التونسي” الجندوبي” يحقق برونزية التايكوندو
الرياضة

أولمبياد باريس| التونسي” الجندوبي” يحقق برونزية التايكوندو

صحيفة البلادaccess_time3 / صفر / 1446 هـ       8 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توج التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية البرونزية في وزن 58 كيلوجراما للرجال ضمن منافسات التايكوندو بأولمبياد باريس.

وفاز الجندوبي 2-صفر على الإسباني أدريان فيسينتي في نزال الميدالية البرونزية. وحسم التونسي الجولة الأولى 11-3 قبل أن يواصل تألقه ويحسم الثانية 12-1، ليضمن الفوز.

وقال الجندوبي: “أشكر المشجعين الذين دعموني من أول مباراة حتى البرونزية وإن شاء الله، أسعدهم دائما. مواجهة قبل النهائي كانت صعبة بالتأكيد، نحن في الأولمبياد، تعبنا في التحضيرات وحلمنا بالذهبية لكن الحمد لله على البرونزية، وإن شاء الله نصل إلى الذهبية في المستقبل”.

وأضاف التونسي الميدالية البرونزية إلى الفضية التي حصل عليها في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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