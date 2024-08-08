أولمبياد باريس| التونسي” الجندوبي” يحقق برونزية التايكوندو

وفاز الجندوبي 2-صفر على الإسباني أدريان فيسينتي في نزال الميدالية البرونزية. وحسم التونسي الجولة الأولى 11-3 قبل أن يواصل تألقه ويحسم الثانية 12-1، ليضمن الفوز.

وقال الجندوبي: “أشكر المشجعين الذين دعموني من أول مباراة حتى البرونزية وإن شاء الله، أسعدهم دائما. مواجهة قبل النهائي كانت صعبة بالتأكيد، نحن في الأولمبياد، تعبنا في التحضيرات وحلمنا بالذهبية لكن الحمد لله على البرونزية، وإن شاء الله نصل إلى الذهبية في المستقبل”.

وأضاف التونسي الميدالية البرونزية إلى الفضية التي حصل عليها في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات.