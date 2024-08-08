أمر ملكي بتنظيم رئاسة مجلس الوزراء عند غياب الملك أو رئيس المجلس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمر ملكيا جاء بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم يحضره الملك ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.