ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية

جدة- واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد وتجنيب المنطقة خطر اتساع الصراع.

كما جرى بحث تطورات الأحداث في غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

من جهة ثانية، استقبل سمو ولي العهد، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وقدم رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.