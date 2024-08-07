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ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد وتجنيب المنطقة خطر اتساع الصراع.
كما جرى بحث تطورات الأحداث في غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

من جهة ثانية، استقبل سمو ولي العهد، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.
وقدم رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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