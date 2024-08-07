نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على مشاريع الإسكان بالمنطقة

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور المدير العام لشؤون الإسكان بوزارة البلديات والإسكان بالمنطقة الدكتور عبدالله العتيبي، والمدير العام الإقليم الغربي بالشركة الوطنية للإسكان نضال محمد عالم.

واطلع سموه خلال الاجتماع على أبرز الأعمال التي تمت خلال الربع الثاني من عام 2024 من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة والشركة الوطنية للإسكان في منطقة مكة المكرمة، التي تضم المخططات السكنية والمشاريع تحت الإنشاء.

كما تم استعراض مجموعة من المشاريع العمرانية الجاري تنفيذها حالياً في المنطقة ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى سير الأعمال بالبنية التحتية والمرافق الخدمية التي تضمها المشروعات، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل الضواحي والمجتمعات التي تطورها الوطنية للإسكان في المنطقة والبالغ عددها 5 ضواحٍ ومجتمعًا واحدًا تغطي مساحة واسعة تصل إلى 21 مليون متر مربع، مقدمةً أكثر من 45 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم وفق معايير عالمية.

وتعد ضاحية بوابة مكة أحدث الضواحي العمرانية وأولها في العاصمة المقدسة المدشنة مؤخرًا بمساحة إجمالية تزيد عن 5 ملايين متر مربع وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة، حيث ستقدم لساكنيها وزوارها بيئة حيوية بمسطحات خضراء تتجاوز مساحاتها 730 ألف متر مربع، وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة.

كما ناقش اللقاء الجهود المبذولة من الوزارة والشركة الوطنية للإسكان من خلال تقديم منتجات عالية الجودة ترتقي بتطلعات شرائح المجتمع كافة، وذلك عبر بناء وتطوير ضواحٍ ومجتمعات عمرانية وتقديمها بمفهوم التطوير الشامل الذي يتسم بالارتقاء بمعايير جودة الحياة، وبدوره يقدم نظام حياة متكامل يشمل الجانب السكني والاجتماعي والترفيهي والصحي والأنشطة التفاعلية في مكان واحد، فضلاً عن التخطيط الحضري المستدام بزيادة كثافة المسطحات الخضراء وسهولة الوصول لجميع المرافق والخدمات عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات.