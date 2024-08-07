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مُحافظ جدة يطلع على تقرير بنك التنمية الاجتماعية

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لبنك التنمية الاجتماعية المهندس رامي بن حمزة أبو الجدايل، يرافقه مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بجدة سمير بن علي الغامدي.

وتسلم سموه خلال اللقاء، التقرير السنوي للعام 1445هـ الذي يتضمن أعمال وإنجازات البنك بالمحافظة، والخدمات والبرامج المقدمة لدعم رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، والبرامج النوعية لدعم المشاركين في الفعاليات الموسمية من خلال تمويل العمل الحر الموسمي، بالإضافة إلى الحلول التمويلية للأفراد والأسر.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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