مُحافظ جدة يطلع على تقرير بنك التنمية الاجتماعية

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لبنك التنمية الاجتماعية المهندس رامي بن حمزة أبو الجدايل، يرافقه مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بجدة سمير بن علي الغامدي.

وتسلم سموه خلال اللقاء، التقرير السنوي للعام 1445هـ الذي يتضمن أعمال وإنجازات البنك بالمحافظة، والخدمات والبرامج المقدمة لدعم رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، والبرامج النوعية لدعم المشاركين في الفعاليات الموسمية من خلال تمويل العمل الحر الموسمي، بالإضافة إلى الحلول التمويلية للأفراد والأسر.