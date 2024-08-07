كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. فريق BDS السويسري: نتمنى لعب جميع النهائيات في الرياض

الرياض – هاني البشر

أكد LikEfac لاعب الفريق السويسري Team BDS المتوج بلقب بطولة Rainbow Six Siege ضمن منافسات الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بأنه يتمنى لو كان بإمكان فريقه لعب جميع النهائيات التي يصل لها في مسيرته على أرض المملكة وتحديدًا مدينة الرياض، نظرًا لتحقيقهم 3 ألقاب متتالية في آخر 3 سنوات.

وكان الفريق السويسري قد نجح في تحقيق لقب بطولة اللعبة الشهيرة Rainbow Six Siege في نسختين سابقتين ضمن موسم الجيمرز (2022) التي حصل فيها على جائزة قدرها 400,000 دولار، وموسم الجيمرز: أرض الأبطال (2023) وجائزتها التي بلغت 750,000 دولار، وأتبعها يوم الأحد الماضي بفوزه باللقب ضمن أكبر حدث في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم ليرفع درع البطولة ويخطف جائزة المركز الأول البالغة 750,000 دولار. ووصل بذلك مجموع جوائزه التي حصل عليها في البطولات التي أقيمت في المملكة مبلغ 1.9 مليون دولار.

وتمكن فريق Team BDS من خطف اللقب الأخير بعد تفوقه على الفريق البرازيلي w7m esports بنتيجة 3-0، وحسّن من موقعه في جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد إضافة 1000 نقطة لرصيده الإجمالي، حيث أصبح يتشارك المركز الخامس مع 7 فرق أخرى هي؛ الفريق السويدي Alliance، والفريق البرازيلي Alpha7 Esports، والفريق الياباني Crazy Raccoon، والفريق الصيني KPL Dream Team، والفريق الفلبيني Omega Esports، والفريق الماليزي Selangor Red Giants، والفريق الكوري T1.

وقال LikEfac واسمه الحقيقي ثيو ماريانو: “مدينة الرياض هي مدينتنا المفضلة وجالبة الحظ بالنسبة لنا. ونحب المدينة وأهلها بالإضافة إلى الطعام الشهي، جميعنا نحب كل شيء متعلق بهذه المدينة. ونتمنى لو كان بإمكاننا اللعب هنا في جميع النهائيات التي نصل إليها. ونأمل بالعودة مرة أخرى والاستمرار في تحقيق الانتصارات على أرض المملكة. ونشكر الجميع على ما نجده من حفاوة في الاستقبال واهتمام ورعاية طوال فترة تواجدنا وهو ما يعتبر عاملًا رئيسيًا في حصولنا على الراحة التي تنعكس على الأداء في المنافسات”.

وأضاف زميله فاتح توركر المعروف باسم Solotov: “المرافق الموجودة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتنظيم المميز هنا في الرياض يجعله الحدث الأفضل على مستوى العالم. هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في منطقة اللاعبين وبإمكانك الاسترخاء ولعب ألعاب أخرى لنسيان عامل الضغط الذي يأتي مع المنافسات. كل شيء هنا تم تنفيذه على أكمل وجه. لذلك هو الحدث الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي”.

وأكد ميس فان دير أريند، المحلل الفني لفريق Team BDS بأنهم يتطلعون لإضافة اللقب الرابع على أرض المملكة في المستقبل، وبأنهم قادرون على ذلك إذا ما استمر اللاعبون في تقديم نفس الأداء الذي ظهروا به في النهائيات السابقة. وأشار إلى أنهم فخورون جدًا بالإنجاز الذي حققوه؛ كونهم أول فريق ينجح في ذلك ولا يمكنهم التعبير عنه بالكلمات.