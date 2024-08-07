شباب الأهلي يهزم سيباهان في تمهيدي” أبطال النخبة”

البلاد- جدة

تأهل شباب الأهلي الإماراتي، إلى الدور التمهيدي الثاني من النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، بعد فوزه الكبير على مضيفه سيباهان الإيراني 4-1 إثر الاحتكام إلى شوطين إضافيين (الوقت الأصلي 1-1) في أصفهان. سجّل الإيراني سردار أزمون (62)، ويحيى الغسّاني (101 و120 2)، والبرازيلي يوري سيزار (109) أهداف شباب الأهلي، ومحمد محبي (44) هدف سيباهان. ويحلّ ثاني الدوري الإماراتي ضيفاً على الغرافة القطري في 13 الشهر الحالي لتحديد المتأهل إلى مجموعة غرب آسيا. ويشارك في الدور التمهيدي خمسة فرق من غرب وشرق آسيا. ويتأهل فريقان إلى دور المجموعات الذي يضم 24 فريقاً بالتساوي بين المنطقتين، بينما تنضم الفرق الثلاثة الخاسرة إلى دوري أبطال آسيا 2 المستحدث أيضاً. وحلّ دوري أبطال آسيا مكان المسابقة القارية السابقة (دوري أبطال آسيا) التي تُوّج العين الإماراتي بنسختها الأخيرة. ويشارك في المسابقة المستحدثة 24 فريقاً، 12 في كل من مجموعتي الغرب والشرق. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب. وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في السعودية، على أن يحصل البطل على 12 مليون دولار.