ديلجادو يثير أزمة في الهلال

البلاد- جدة
أثار اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو لاعب نادي الهلال أزمة جديدة بعدما هدد اللاعب بالرحيل عن الفريق قبل انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي.
ديلجادو
ووصل الأمر باللاعب إلى تهديد بعدم المشاركة في مباراة نصف نهائي كأس السوبر أمام الأهلي في حال عدم الموافقة على رحيله.
من جانبها، وافقت إدارة الهلال مبدئياً على رحيل اللاعب بناءً على طلب المدير الفني جورجي جيسوس، ولكنها تفضل تأجيل هذا الأمر حتى انتهاء مشاركة الفريق في البطولة.
وتأتي رغبة الهلال في رحيل ديلجادو تمهيدًا لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث يسعى النادي لتوفير مكان في قائمة الفريق الأجنبي.
وتؤكد هذه الأحداث أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مثيرة في ملف رحيل ديلجادو عن الهلال، وسط رغبة اللاعب في العودة إلى بلاده، والضغوط التي يمارسها على إدارة النادي.