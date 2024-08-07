الرياضة

ديلجادو يثير أزمة في الهلال

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أثار اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو لاعب نادي الهلال أزمة جديدة بعدما هدد اللاعب بالرحيل عن الفريق قبل انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي.

ديلجادو يضغط على إدارة النادي من أجل قبول العروض المقدمة له من ناديي كروزيرو وكورينثيانز البرازيليين، حسبما ذكرت صحيفة «Record» البرتغالية.

ديلجادو

من جانبها، وافقت إدارة الهلال مبدئياً على رحيل اللاعب بناءً على طلب المدير الفني جورجي جيسوس، ولكنها تفضل تأجيل هذا الأمر حتى انتهاء مشاركة الفريق في البطولة.

وتأتي رغبة الهلال في رحيل ديلجادو تمهيدًا لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث يسعى النادي لتوفير مكان في قائمة الفريق الأجنبي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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