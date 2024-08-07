ديلجادو يثير أزمة في الهلال

وتؤكد هذه الأحداث أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مثيرة في ملف رحيل ديلجادو عن الهلال، وسط رغبة اللاعب في العودة إلى بلاده، والضغوط التي يمارسها على إدارة النادي.