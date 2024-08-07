المحليات

دور ريادي

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الوسطية والاعتدال نهج أصيل وثابت للمملكة ضمن مسؤولياتها الرائدة، التي شرفها الله- تعالى- بها في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم على تعزيز تضامن الأمة في مواجهة التحديات والمخاطر، ودعمها لاستقرار دولها ونماء شعوبها، ونشر قيم التسامح في العالم الإسلامي، وحشد جهوده لمكافحة الغلو والتطرف والإرهاب؛ امتدادًا لنجاحاتها الأنموذج في ذلك- ولله الحمد.

في هذا الإطار، أكد المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي بمكة المكرمة، على تعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال وقيم التعايش، والتأكيد على ترسيخ المواطنة في دول العالم الإسلامي، ووحدة الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف؛ لتحقيق الاستقرار في المجتمعات الإسلامية، والحفاظ على نسيجها الوطني.

هذه التوصيات تجسد الإرادة المشتركة للأمة والجهود الكبيرة للمملكة، وتجلى ذلك في الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ على الاهتمام الكبير الذي حظي به هذا المؤتمر؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وما قدمته وتقدمه القيادة الرشيدة- أيدها الله- من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، ووحدة صفهم، واجتماع كلمتهم، داعين الله- تعالى- أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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