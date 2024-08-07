دعم توظيف 153 ألف سعودي

البلاد – الرياض

أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف أكثر من 153 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024م).

وأشار إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغت 3.79 مليـــار ريال، استفاد منها 1.4 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 100 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية من برامج ومنتجات الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية، التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية.