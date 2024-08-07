ثقافة محلية وحفاظ على التراث والتقاليد.. 23 ألف زائر للفعاليات الترفيهية بالظهران

البلاد – الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية الظهران، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، أكثر من 43 فعالية ومبادرة متنوعة، استقطبت 23 ألف زائر من المواطنين والمقيمين في مدينة الظهران.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفعاليات والمبادرات، تهدف إلى إثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار بالعديد من التجارب الجديدة والمميزة، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتشجيع المشاركة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية.

وأفادت بأن الفعاليات والمبادرات شملت أنشطة اجتماعية وترفيهية وتعليمية، عكست الثقافة المحلية والحفاظ على التراث والتقاليد، مبينة أنها وضعت خطة شاملة لتنمية المجتمع وتعزيز مكانة مدينة الظهران لجعلها وجهة ثقافية وترفيهية مميزة.