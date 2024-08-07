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ثقافة محلية وحفاظ على التراث والتقاليد.. 23 ألف زائر للفعاليات الترفيهية بالظهران

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية الظهران، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، أكثر من 43 فعالية ومبادرة متنوعة، استقطبت 23 ألف زائر من المواطنين والمقيمين في مدينة الظهران.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفعاليات والمبادرات، تهدف إلى إثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار بالعديد من التجارب الجديدة والمميزة، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتشجيع المشاركة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية.

وأفادت بأن الفعاليات والمبادرات شملت أنشطة اجتماعية وترفيهية وتعليمية، عكست الثقافة المحلية والحفاظ على التراث والتقاليد، مبينة أنها وضعت خطة شاملة لتنمية المجتمع وتعزيز مكانة مدينة الظهران لجعلها وجهة ثقافية وترفيهية مميزة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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