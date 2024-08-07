النيجيري أوسيمين يرفض عرض الأهلي

البلاد- جدة

حسم لاعب فريق نابولي الإيطالي، النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، موقفه من العرض المقدم من جانب النادي الأهلي لضمه في الميركاتو الجاري.

ويسعى النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب النجيري خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ووفقاً لخبير انتقالات اللاعبين للصحفي الموثوق نيكولا شييرا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” فإن فيكتور أوسيمين أبلغ مسؤولي الأهلي، برفضه العرض المقدم من جانبهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ لرغبته في الاستمرار ضمن صفوف نابولي في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، التي من المقرر أن تقام في مدينة أبها، خلال شهر أغسطس الجاري.