الخميس| انطلاق بطولات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تضم 3 بطولات في ألعاب شهيرة هي Teamfight Tactics و Fortnite و Street Fighter 6

الرياض – هاني البشر

تنطلق يوم غد الخميس 8 أغسطس، منافسات بطولات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي ستشهد مشاركة نخبة لاعبي وفرق الرياضات الإلكترونية في 3 ألعاب ذات شعبية واسعة حول العالم هي؛ Teamfight Tactics و Fortnite و Street Fighter 6. وستقام المنافسات في مسارح SEF أرينا المختلفة، حتى يوم الأحد الذي سيتوج فيه الأبطال بالألقاب.

وبمجموع جوائز يبلغ 550,000 دولار، ستبدأ في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية، منافسات مرحلة المجموعات في بطولة تيم فايت تاكتيكس، والتي يشارك فيها 16 فريقًا يمثلون 4 مناطق هي: أمريكا الشمالية والجنوبية، والشرق الأوسط، وآيباك، والصين. وستلعب مرحلة المجموعة على مدار يومين، حيث تنقسم الفرق إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، وتقام المواجهات بنظام الأفضل من 3، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة النهائيات التي ستلعب أيضًا بنفس النظام باستثناء النهائي الكبير الذي سيلعب بنظام الأفضل من 5 مواجهات.

وتبدأ في نفس التوقيت منافسات مرحلة المجموعات في بطولة فورتنايت على مسرح stc أرينا، والتي يتنافس على لقبها 16 فريق ضمن 4 مجموعات، وتقام فيها المواجهات بنظام الأفضل من 5، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة لمرحلة النهائيات، ويُقصى أصحاب المراكز المتأخرة. وفي مرحلة النهائيات التي تستأنف يوم السبت ستلعب المنافسات بنظام الأفضل من 7 مواجهات حتى يتم تتويج الفريق الفائز بدرع البطولة في اليوم التالي وأكبر حصة من مجموع الجوائز المالية المخصصة للبطولة والتي تتجاوز مليون دولار.

وتستمر المتعة والأجواء الحماسية من خلال بطولة الألعاب القتالية الشهيرة Street Fighter 6، البالغ مجموع جوائزها مليون دولار، وتقام منافساتها بين 32 لاعب في المرحلة الأولى، مقسمين على 4 مجموعات ويلعبون بنظام الأسرع في تحقيق 3 انتصارات، وسيتأهل أصحاب الصدارة والوصافة للمرحلة الثانية التي تشمل 4 مجموعات أخرى تضم كل واحدة منهم 4 لاعبين يتنافسون أيضًا بنفس النظام، على أن يتأهل 8 لاعبين فقط للمرحلة الثالثة التي ستلعب بنظام الإقصاء المباشر والأسرع في تحقيق 5 انتصارات. ويبلغ مجموع جوائز البطولة مليون دولار.