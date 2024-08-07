افتتاح مركز مسارات التمكين بمدينة الرياض

الرياض : البلاد

دشّن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين – المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية – المهندس سلطان بن جريس الجريس اليوم, مركز مسارات التمكين بمدينة الرياض.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المركز إلى إيجاد حلول مناسبة ومستدامة للتحديات والمعوقات التي تواجه مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم من خلال تزويدهم بالدعم اللازم والمهارات والمعارف وفق خطة ممنهجة تلبي احتياجات سوق العمل، ومساعدتهم من خلال شبكة من الشركاء الإستراتيجيين لتقديم خدمات الدعم للمستفيدين.

ويقدم المركز 3 مسارات رئيسية عبر برنامج التمكين لتأهيل وتمكين الضمانيين، حيث يستهدف المسار الأول منه جانب التعليم ويختص بتوفير منح دراسية بتخصصات نوعية بالجامعات والكليات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم أثناء مرحلة الدراسة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم. ويركز المسار الثاني من البرنامج على الإعداد المهني وذلك عبر تهيئة مستفيدي الضمان الاجتماعي للوظائف المناسبة في سوق العمل وبناء القدرات ومواءمة المؤهلات مع ما يتناسب مع الفرص المتاحة ومتطلباتها.

ويختص المسار الثالث والأخير بتوفير الفرص الوظيفية للمستفيدين، سواء من خلال شركاء البرنامج أو العمل بشكل مباشر وتوفير الفرص العملية المناسبة.

ويعد تدشين مركز مسارات التدريب بالرياض امتداداً للمراكز التي ستفتتح في شهر أغسطس الجاري في مدينتي جدة والدمام، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين الضمانيين في مختلف مناطق المملكة وإيجاد الحلول المناسبة لهم لتمكينهم وانخراطهم في سوق العمل.