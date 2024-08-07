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ابتكار مادة تحافظ على حرارة المنازل والمياه

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

ابتكر باحثون روس مادة مركبة تجعل من الممكن الحفاظ على درجة الحرارة في المنازل والمياه، لمدة تصل إلى 24 ساعة، وذلك في حال إيقاف التدفئة، وفقاً لوسائل إعلام.

وأوضح المكتب الإعلامي لصندوق دعم مشروع المبادرة الوطنية للتكنولوجيا في روسيا، أن «هذا الابتكار شارك فيه متخصصون من جامعة باومان ومركز البحوث الفيدرالي لمشكلات الفيزياء الكيميائية والكيمياء الطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية».

وأضاف أنه« يمكن عند إضافة هذه المادة إلى مواد البناء تمديد الظروف الحرارية المثالية في البيت أو في نظام إمداد الماء الساخن من خمس ساعات إلى يوم واحد، إضافة إلى جعل مواد البناء أكثر مقاومة للرطوبة والماء، ما يحمي المبنى من الفطريات».

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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