ابتكار مادة تحافظ على حرارة المنازل والمياه

البلاد ــ وكالات

ابتكر باحثون روس مادة مركبة تجعل من الممكن الحفاظ على درجة الحرارة في المنازل والمياه، لمدة تصل إلى 24 ساعة، وذلك في حال إيقاف التدفئة، وفقاً لوسائل إعلام.

وأوضح المكتب الإعلامي لصندوق دعم مشروع المبادرة الوطنية للتكنولوجيا في روسيا، أن «هذا الابتكار شارك فيه متخصصون من جامعة باومان ومركز البحوث الفيدرالي لمشكلات الفيزياء الكيميائية والكيمياء الطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية».

وأضاف أنه« يمكن عند إضافة هذه المادة إلى مواد البناء تمديد الظروف الحرارية المثالية في البيت أو في نظام إمداد الماء الساخن من خمس ساعات إلى يوم واحد، إضافة إلى جعل مواد البناء أكثر مقاومة للرطوبة والماء، ما يحمي المبنى من الفطريات».