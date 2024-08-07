إدراج 118 مؤسسة تعليمية ضمن برنامج الابتعاث الثقافي

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الثقافة عن إدراج 118 مؤسسة تعليمية إلى قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي تشرف عليه الوزارة؛ لتطوير الكوادر الوطنية الثقافية المتخصصة في مختلف مجالات الثقافة والفنون، ولتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.

وتصل بذلك المؤسسات التعليمية التي يدعمها البرنامج إلى (278) مؤسسة تعليمية، والتي توزعت على (15) دولة حول العالم، جاء العدد الأكبر منها في الـولايات المتحدة الأمريكية بواقع (58) مؤسسة، والمملكة المتحدة بواقع (40) مؤسسة، في حين جاءت روسيا بمؤسسة تعليمية واحدة، وينخرط فيها الطلبة المبتعثون في (13) مجالاً ثقافياً مختلفاً.

وتشمل المؤسسات التعليمية الجديدة مجموعة من الجامعات العالمية المرموقة، ومن أبرزها: جامعة سان فرانسيسكو، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة رويال هولواي في لندن، وجامعة ليفربول، وجامعة أبادوفا، وجامعة لوند، وجامعة كولورادو بولدر.

ويعد برنامج الابتعاث الثقافي الأول من نوعه في المملكة من حيث شموليته، وتنوع اختصاصاته في المجالات الثقافية والفنية، إلى جانب ما يوفره من مزايا متعددة للمبتعث منها؛ تحمّل كافة تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للمبتعث ومرافقيه، والتأمين الطبي، وتذاكر السفر، وكذلك تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث، وتقييم تطوّره الأكاديمي.