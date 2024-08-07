المحليات

أمير منطقة القصيم يدشّن مجلس الخبراء الاستشاري

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1446 هـ       7 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

 دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مجلس الخبراء الاستشاري بالمنطقة، وذلك في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتوفير الاستشارات والخبرات اللازمة لدعم المشاريع والمبادرات التنموية، وتعزيز الشراكة بين إمارة المنطقة وجمعية المتقاعدين بالقصيم “خبرات”.

 وبارك سموه انطلاقة المجلس خلال استقباله فريق مجلس الخبراء الاستشاري في مكتبه بالإمارة اليوم، مبيناً أهمية المجلس في تحقيق رؤية المنطقة الطموحة، حيث سيسهم مجلس الخبراء الاستشاري في تقديم الرأي والمشورة بناءً على خبراتهم المتراكمة، مما يعزز من فعالية المجلس ويضيف قيمة كبيرة للبرامج والمبادرات المستقبلية.

 وقد اطلع سموه خلال التدشين على الموقع الإلكتروني للمجلس (https://www.alqassim.gov.sa/Councils/) , وما يقدمه من خدمات متنوعة للاستفادة من آراء وخبرات المتقاعدين بما يحقق الأهداف المنشودة بإذن الله.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *