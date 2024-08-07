أمير منطقة القصيم يدشّن مجلس الخبراء الاستشاري

بريدة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مجلس الخبراء الاستشاري بالمنطقة، وذلك في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتوفير الاستشارات والخبرات اللازمة لدعم المشاريع والمبادرات التنموية، وتعزيز الشراكة بين إمارة المنطقة وجمعية المتقاعدين بالقصيم “خبرات”.

وبارك سموه انطلاقة المجلس خلال استقباله فريق مجلس الخبراء الاستشاري في مكتبه بالإمارة اليوم، مبيناً أهمية المجلس في تحقيق رؤية المنطقة الطموحة، حيث سيسهم مجلس الخبراء الاستشاري في تقديم الرأي والمشورة بناءً على خبراتهم المتراكمة، مما يعزز من فعالية المجلس ويضيف قيمة كبيرة للبرامج والمبادرات المستقبلية.

وقد اطلع سموه خلال التدشين على الموقع الإلكتروني للمجلس (https://www.alqassim.gov.sa/Councils/) , وما يقدمه من خدمات متنوعة للاستفادة من آراء وخبرات المتقاعدين بما يحقق الأهداف المنشودة بإذن الله.