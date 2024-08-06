ميركاتو هادئ لـ”أندية الصندوق” في الصيفية

البلاد- جدة

تشهد فترة الانتقالات الصيفية السعودية للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، هدوءاً نسبياً، في حركة انتقال اللاعبين لأندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وقد شهد الميركاتو الصيفي الماضي 2023، سوقا مزدحما وأحدث زلزالاً عالمياً من خلال جذب العديد من اللاعبين الكبار والمواهب المتميزة، في أعقاب وصول الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في مطلع العام الماضي. وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن نقل ملكية 4 أندية كبرى هي “الاتحاد” و”الأهلي” و”النصر” و”الهلال” إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية. وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2024-2025 بشكل رسمي يوم 18 من يوليو الماضي على أن تغلق أبواب الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل. ميركاتو 2023 وكان الميركاتو الصيفي 2023 قد حقق قفزة قوية الموسم الماضي من خلال استقطاب العديد من اللاعبين الدوليين المميزين، وكان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز والمغربي ياسين بونو. وساهمت هذه الصفقات في وضع بطولة الدوري السعودي على الخريطة العالمية، وأصبح واحدًا من أفضل الدوريات العالمية، كما توقع رونالدو في تصريحات سابقة. الاتحاد ضم الاتحاد في ميركاتو 2023 العديد من الصفقات الكبيرة، كان أبرزها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني، ولاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نجولو كانتي من تشلسي الإنجليزي، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو من ليفربول، والجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا من سلتيك الإسكتلندي، وقلب الدفاع الإيطالي لويس فيليبي من ريال بيتيس الإسباني. الهلال ضم الزعيم في الميركاتو الماضي، كلا من المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي، ولاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون الإنجليزي، والجناح البرازيلي مالكوم من زينيت الروسي، والحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني، وقلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي الإنجليزي. النصر ضم النصر في انتقالات الصيف 2023، المهاجم السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونيخ الألماني، ولاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي، وقلب الدفاع الإسباني إيميريك لابورت من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والجناح البرتغالي أوتافيو من بورتو البرتغالي. الأهلي نجح الأهلي في التعاقد مع العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الماضي، ومنها الجناح الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول الإنجليزي، والحارس السنغالي إدوار مندي من تشلسي الإنجليزي، والجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، وقلب الدفاع البرازيلي روجر إيابنييز من روما الإيطالي، ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه من برشلونة الإسباني، ولاعب الوسط الدفاعي الإسباني جابري فيجا من سلتا فيجو، وقلب الدفاع التركي ميريح ديميرال من أتالانتا الإيطالي. ميركاتو 2024 أما انتقالات الأندية السعودية هذا الصيف 2024 فتشهد هدوءا، مقارنة بما جرى الصيف الماضي. ولم يبرم أي ناد من الأندية الأربعة الكبرى، المملوكة لصندوق الاستثمارات، أي صفقة كبيرة، باستثناء نادي الاتحاد، الذي تعاقد مع كل من الجزائري حسام عوار قادما من روما الإيطالي، وموسى ديابي، من أستون فيلا الإنجليزي، والحارس بريدراج رايكوفيتش من مايوركا الإسباني. كما تعاقد النصر مع الحارس بينتو كريبسكي، قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، وغاب حتى الآن كل من الهلال والأهلي في ضم لاعبين كبار خلال الميركاتو الجاري 2024.