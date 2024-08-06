كأس العالم للرياضات الإلكترونية| 3 أبطال جدد يحتفلون بالذهب.. وصقور فالكونز تحلّق في الصدارة

الرياض – هاني البشر

اختتمت منافسات الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض لغاية 25 أغسطس الجاري.

وشهد هذا الأسبوع مباريات أسطورية حُطّمت فيها مختلف الأرقام القياسية في عدد الجولات والمسار من دون خسارة، وأدّت في ختامها إلى تتويج ثلاث أندية جديدة أضافت اسمها إلى قائمة الأندية الفائزة ببطولات الألعاب المختلفة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتُوّج الفريق الصيني KPL Dream Team بلقب بطولة أونر أوف كينغز بينما حقّق الفريق السويسري Team BDS لقب بطولة رينبو 6 سيج، ليختتم من بعدها الفريق السويدي Alliance اليوم الاستثنائي بالفوز ببطولة أبيكس ليجيندز.

وعلى الرغم من تتويج الفرق الثلاثة، واصل الفريق السعودي فالكونز تربعه على صدارة الترتيب العام بعد أن أضاف 600 نقطة جديدة عبر حلوله في المركز الثاني في بطولة Apex Legends، ليصل رصيده النقطي الحالي إلى 4,100 نقطة متقدمًا بفارق كبير عن منافسيه.

ويستعد جمهور الرياضات الإلكترونية في السعودية والعالم للمزيد من المواجهات الشيقة والحماسية ضمن الأسبوع السادس الذي ينطلق يوم الخميس القادم ببطولات Fortnite وStreet Fighter 6 وTeamfight Tactics.