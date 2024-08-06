عدد مفتوح للأجانب في بطولات الأندية الآسيوية

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح عدد اللاعبين الأجانب بشكل كامل لكل فريق يشارك في بطولات الأندية الآسيوية في نسخها الجديدة 2024-2025.
وكان النظام السابق يسمح بمشاركة 5 لاعبين أجانب لكل فريق يشارك في دوري أبطال آسيا، على أن يكون واحد منهم على الأقل من داخل القارة الآسيوية.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن السماح بقيد 10 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل فريق بدايةً من موسم 2024-2025.
ويشارك كل من الهلال والنصر والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يخوض التعاون منافسات دوري الأبطال “2”.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قد أجرى تغييرات جذرية على نظام المشاركة في بطولات الأندية بدايةً من النسخة المقبلة.