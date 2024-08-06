خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال

جدة : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية السنغال السيد ماري تاو نيان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.